​Житель Сургута, который сжигал ёлки в «Вечном огне», лишился свободы на полтора года

Сургутский городской суд вынес решение по делу 37-летнего мужчины, который в мае этого года осквернил памятник — захоронение «Мемориал Славы». 5 мая правонарушителя задержала полиция — мужчина вырывал ели и сжигал их в «Вечном огне» вместе с ритуальными венками.

Суд признал злоумышленника виновным в незаконной рубке лесных насаждений и надругательстве над телами умерших и местами их захоронения. Ему назначили наказание в виде полутора лет лишения свободы в колонии поселение.

Ранее в пресс-службе сургутского УМВД корреспонденту СИА-ПРЕСС сообщили, что обвиняемый и до случая вандализма попадал в поле зрения полиции. «Данный мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за грабеж, а также к административной ответственности за распитие алкогольной продукции в общественном месте», — пояснили специалисты ведомства.