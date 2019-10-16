​В Сургуте проверяют детские площадки на безопасность

В Сургуте состоялся очередной выезд рабочей группы, которая занимается проверкой детских и спортивных площадок на безопасность и соответствие нормам.

Группа начала свою работу в 2015 году и на протяжении четырех с половиной лет занимается тем, что совершает выезды и проверяет площадки, расположенные во дворах домов. В составе группы находятся представители структурных подразделений администрации Сургута – департамента образования, комитета культуры и туризма, управления физической культуры и спорта, отдела молодежной политики, административной комиссии.

«Несмотря на то, что в августе по поручению главы города были проверены все дворы и площадки на предмет безопасности и комфортности, мы всё равно видим нарушения. Основные нарушения связаны с наличием острых элементов на конструкциях, поломки, надписи на городках. Но плановые проверки привели к тому, что нарушений с каждым разом мы находим меньше и меньше», ­– рассказала начальник отдела по организации работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Наталья Танева.

Проверкой занимаются и общественники. По словам члена общественного совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства при администрации Сургута Николая Кравца, не все должным образом реагируют на замечания рабочей группы. В городе до сих пор остаются площадки, на которых установлено старое оборудование, в то время как в других дворах Сургута устанавливаются современные конструкции.

Ответственность за «плохие» площадки лежит на всех. Управляющая компания должна следить за тем, чтобы они сохраняли свой привлекательный вид и обязана устранять неполадки в срок, в то время как жители домов могут посодействовать замене игровых конструкций, установленных во дворе. Для этого собственники могут принять участие в программе «Городская комфортная среда», подав заявку, или же использовать средства из собственного кармана.