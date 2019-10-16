​В Сургуте вынесли приговор убийце своего родственника

Сургутский городской суд вынес приговор жителю города, который совершил убийство своего родственника.

Было установлено, что подсудимый в начале февраля 2019 года, находясь в своей квартире, поссорился со своим двоюродным братом, что повлекло за собой драку. После этого хозяин квартиры зарезал своего родственника кухонным ножом. Потерпевший скончался на месте от обильной кровопотери.

«Исходя из личности подсудимого, его отношения к содеянному и признания вины, суд назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», – сообщил пресс-центр прокуратуры города.