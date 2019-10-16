​В Сургуте с городских улиц демонтируют самодельные памятники погибшим в ДТП

В Сургуте на улицах Киртбая, Мира и Маяковского демонтируют памятники погибшим в ДТП. Об этом сообщила городская администрация на портале «Твой Сургут».

Накануне, сургутянка проживающая по адресу Киртбая, 18, обратилась с просьбой к администрации Сургута убрать памятник, установленный разбившемуся мотоциклисту напротив их дома.

«На повороте к нашему дому родственники и друзья, установили памятник мотоциклисту: с фотографией, шлемом, колесом. Выглядит очень жутко и неприятно.

Мы жители дома, конечно понимаем горе родственников, но такие памятники устанавливают на кладбище, а не в жилой зоне», — пишет сургутянка Мария на городском портале «Твой Сургут».

В ответ на ее сообщение, представители Сургутской администрации заявили, что после проведенной проверки, памятник будет демонтирован.

«Городским дорожным службам выдано задание на демонтаж в ближайшее время своеобразного памятника на месте случившегося на ул. Киртбая ДТП. Аналогичное задание выдано по перекрестку проспекта Мира и ул. Маяковского. Мы соболезнуем родственникам погибших, но считаем, что на городских дорогах кладбищенская атрибутика неуместна», — отметили в администрации Сургута.