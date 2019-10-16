В Сургуте женщина расплачивалась в магазине купюрами «Банка приколов»

В Сургуте задержана местная жительница, которая расплачивалась купюрами «Банка приколов» в магазине на перроне железнодорожного вокзала.

Поддельные деньги продавец заметила лишь утром, когда проверяла кассу, после чего магазин обратился в органы правопорядка. Вскоре полицейские задержали сургутянку 1992 года рождения, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по УрФО.

Как выяснилось, подозреваемая купила поддельные двухтысячные купюры накануне и сразу же решила попробовать сбыть их. Девушка сделала две покупки глубокой ночью, получила и продукты, и сдачу с них, воспользовавшись доверчивостью продавца.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».