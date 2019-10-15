​Жителей Сургута обяжут платить на 200 рублей больше за коммуналку, если теплосети отдадут в частные руки

У сургутян вырастет ежемесячная плата за тепло на 200 рублей, если городские теплосети передадут частной компании через концессионное соглашение. Об этом свидетельствуют расчеты потенциального инвестора энерго-коммунального холдинга «Корпорации «СТС».

«В первый год действия концессионного соглашения предусмотрен, по нашему мнению, небольшой рост платы граждан — в районе восьми процентов. Эта цифра не конечная. В дальнейшем ежегодный рост платы составит два-три процента, — пояснил директор компании Николай Казаков. — Предварительно, на двухкомнатную квартиру, где проживают три человека, рост в первый год составит 200 рублей в зимний период».

Информацию об этом предприниматель предоставил в ходе заседания рабочей группы по обсуждению модернизации городских теплосетей. Депутаты сургутской думы и специалисты администрации обсуждали необходима ли передача данной сферы ЖКХ в частные руки через концессионное соглашение с компанией «Корпорация «СТС», которая принадлежит уральским бизнесменам Артему Бикову и Алексею Боброву. Ранее эксперты заявляли, что в Сургуте нарастает дефицит мощностей тепла, что может застопорить жилищное строительство уже в 2020 году. Городские власти в качестве решения проблемы обсуждают передачу тепла в концессию тепла частным инвесторам.

Стоит отметить, на сегодняшней встрече среди участников совещания чаще всего звучали вопросы: стоит ли отдавать частникам городские коммунальные предприятия и насколько это решение выгодно для населения?

Представители «СТС» считают схему с резким взлетом цен и последующим снижением — лучшей. Депутаты предлагают рассмотреть другие финансовые модели, чтобы избежать социального напряжения среди горожан. Парламентарии ждут от бизнеса варианты, в которых рост тарифа для населения будет равномерно распределен в перспективе на несколько лет, а также расчеты — сколько собственных средств планирует инвестировать холдинг.

Чиновники настаивали, чтобы предприниматели учли различные источники получения денежных средств (в том числе возврат НДС на капитальные вложения), чтобы не допускать кардинального повышения платы для граждан. Специалисты мэрии заявили, что в текущей модели потенциального инвестора многие финансовые факторы не описаны. «Недосмотрены все источники, чтобы снизить проектируемый рост тарифа для населения хотя бы на два-три процента», — пояснила замначальника департамента городского хозяйства сургутской администрации Елена Нутфуллина.

Заместитель главы города Николай Кривцов в свою очередь напомнил, что главная цель в вопросе модернизации и реконструкции теплосетей — не экономия средств горожан, а создание безопасных условий для граждан. «Перед нами стоит первоочередная задача — обеспечение безопасного, непрерывного и надежного теплоснабжения Сургута. Это мы должны сделать оптимальными методами, используя все возможные ресурсы, с минимальным ростом платы граждан», — заявил Кривцов.

Депутат городской думы Евгений Барсов в связи с этим задал вопрос: «Что будет с Сургутом, если не заключать концессионное соглашение?». По мнению замглавы, без участия бизнеса городу будет сложно решить проблему модернизации теплосетей.

Заместитель председателя городской думы Артем Кириленко предложил поднять тему концессии на депутатских слушаниях: «У всех депутатов могут быть вопросы. Предлагаю обсудить их вместе и понять, как дальше двигаться». В ближайшее время состоится заседание, где парламентарии продолжат общение эту тему. Дата на данный момент неизвестна.

О вопросах депутатов и чиновников, а также предложениях предпринимателей по развитию коммунального сектора в Сургуте вы сможете узнать после заседания думы на сайте siapress.ru.