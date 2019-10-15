В Сургуте из-под стражи освободили полицейского, обвиняемого в изнасиловании несовершеннолетней

Накануне стало известно, что окружной суд Югры отменил постановление Сургутского городского суда о заключении под стражу сотрудника полиции, которого обвиняют в изнасиловании несовершеннолетней и распространении ее обнаженных фотографий в интернете.

Прокуратура Югры, сообщает ее пресс-служба, решила обжаловать постановление окружного суда, чтобы обвиняемый все же оказался под стражей на время расследования.

В следственном управлении агентству СИА-ПРЕСС отметили, что обвиняемый уже уволен из полиции. Уголовное наказание (если суд признает вину мужчины) не будет смягчено из-за его прежнего места работы.

За изнасилование несовершеннолетних по уголовному кодексу Российской Федерации предусмотрено наказание от 8 до 15 лет лет лишения свободы.