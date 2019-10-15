​В Сургуте на улице Декабристов машина сбила школьника на велосипеде

В Сургуте, на улице Декабристов на пешеходном переходе девушка сбила ребенка, выехавшего на зебру. Об этом сообщили местные жители в городском портале «К-информ».

По словам очевидцев, школьник сначала сильно кричал, однако после осмотра медиков стал вести себя спокойно.

«Женщина 1979 рождения управляя автомобилем «Хендай Солярис» совершила наезд на ребенка, который вместо того, чтобы перекатывать велосипед по пешеходной дорожке, выехал на нем. Школьник отделался ушибом колена, а сургутянке будет выписан штраф за непредставление преимущества пешеходу», — рассказали СИА-ПРЕСС в пресс-службе УМВД России по г. Сургуту.