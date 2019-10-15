​В Сургуте улицу Профсоюзов избавят от незаконной рекламы

В начале октября сотрудники управления лесопаркового хозяйства и экологической безопасности начали уборку незаконных рекламных конструкций по адресу Профсоюзов, 52. Как отметили в администрации города, на портал «Твой Сургут» поступило большое количество сообщений с просьбой очистить фасады гаражей.

«Сотрудники контрольного управления администрации города насчитали по указанному адресу 54 рекламных конструкции, установленных без разрешения. До конца этой недели бригада пообещала очистить стены гаражей от наружного мусора», — заявили в администрации Сургута.

Благодаря тому, что, сотрудники снимают не только рекламу, но и каркас, на котором она была размещена, повторно установить рекламные конструкции будет невозможно.

«Демонтаж конструкций осуществляется регулярно. Только в сентябре с улиц Сургута убрали 58 рекламных конструкций. Всего в прошлом месяце отдел административного контроля выдал 100 предписаний о снятии настенных панно. Для определения владельцев рекламных конструкций и привлечения их к ответственности мы направили материалы в УМВД России по Сургуту», – рассказал заместитель начальника контрольного управления Владимир Токмянин.