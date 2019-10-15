​Сургутяне испугались мужчину в полотенце, ходившего возле одной из школ

В одном из сургутских пабликов в соцсети «ВКонтакте» появилось видео, на котором запечатлен мужчина в «полотенце», разгуливающий по улице Геологическая.

По словам очевидцев, они видели мужчину накануне вечером около школы №19. На место инцидента был вызван наряд ППС.

«Нам поступил вызов, после чего на место был отправлен патруль. На момент прибытия наряда мужчины уже не было. Сейчас сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — рассказали СИА-ПРЕСС в УМВД по г. Сургуту

Чуть позже, в комментариях под постом, появилась запись, проясняющая ситуацию. Как оказалось, мужчина выбежал из дома в одних шортах в поисках своего сына, не пришедшего со школы, а из-за темноты люди почему-то разглядели вместо шорт полотенце.

Отметим, что ребенок по итогу нашелся.