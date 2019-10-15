​Больше штрафов: в Сургуте установили датчики, которые фиксируют выезд за стоп-линию

На новом участке улицы Киртбая в Сургуте установили датчики, которые контролируют выезд за стоп-линию. Эту информацию СИА-ПРЕСС подтвердил начальник отдела по организации транспортного обслуживания населения администрации Сургута Рустам Гильманов.

Стоит отметить, что такие датчики давно используются в крупных городах России, например, в Тюмени, Екатеринбурге, Москве.

Автовладельцам, которые выехали за стоп-линию, грозит штраф до 800 рублей. Так что сургутским водителям стоит смириться с появлением новых камер и быть внимательнее на светофорах.