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​Администрация Сургута запустит пять автобусных маршрутов после скандала с дачниками

Фото siapress.ru
Фото siapress.ru

В Сургуте появится пять автобусных маршрутов, которые свяжут город с дачными кооперативами. Информацию об этом СИА-ПРЕСС подтвердил директор департамента городского хозяйства (ДГХ) администрации Сургута Роман Богач. По словам чиновника, решение было принято главой города Вадимом Шуваловым, и уже сегодня мэрия объявит конкурс, где определится перевозчик для дачников.

«До конца ноября станет известен победитель — компания, которая будет отвечать за перевозку пассажиров. В декабре автобусы начнут движение по основным направлениям в дачные кооперативы. Они охватят часть сезонных маршрутов, тех, которые курсируют в летний период, — пояснил директор департамента. — Администрация организует конкурс, но бюджетные деньги на эти цели выделяться не будут. Мы даем возможность развития бизнеса в этом направлении».

Также Богач уточнил, что стоимость проезда на данный момент неизвестна, ее самостоятельно установит предприниматель, который выиграет аукцион. «Цена формируется исходя из рентабельности. Это будут обычные рейсовые автобусы», — отметил глава ДГХ.

Кроме того, он пояснил, что проблема перевозки школьников к месту учебы решится косвенно в таком случае: «Существует запрос от населения — многие живут в дачных кооперативах. Мы давно прорабатывали этот вопрос. Например, в прошлом году нерегулируемый маршрут ходил до «Виктории», там проезд стоил 50 рублей. Это продолжение той работы, которую мы делали, оно не связано напрямую с перевозкой детей».

Напомним, 10 октября в Сургуте прошла встреча дачников со специалистами администрации города, депутатами и общественниками. В кооперативе «Ветеран» они обсудили годами существующую проблему — дети вынуждены добираться до школы по железнодорожным путям и на попутках. Тогда не все чиновники были настроены на конструктивный диалог: заместитель начальника отдела по ремонту и содержанию автомобильных дорог Андрей Байков даже нагрубил сургутянам, но после публично извинился за свое поведение перед дачниками.


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Сегодня в 11:16, просмотров: 1105, комментариев: 11


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Комментарии:
6xz34e
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Сегодня в 12:28
Задача была перенести ответственность на бюджет.Чувствуете разницу.господа.
d|RRcj{}50TpzZm{ 6xz34e
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Сегодня в 12:40
Прагматичный подход! За бюджетные миллионы воздух возить большого ума не надо, сами потом возмущаться будете что деньги утекают не по назначению
Альберт Леонов
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Сегодня в 14:03
Интересно, с какого перепугу горожане живущие на дачах и имеющие регистрацию стали унтерменш? И чем они отличаются от тех кто живет в скворечниках?
Они так же работают и платят НДФЛ в городскую казну, бюджет.
Они жители города, дачи находятся в городской черте. Но социальные гарантии в виде посещения школы, что бы дети могли доехать до школы на крайний случай городским транспортом, медпункта рядом, участкового, что был не далеко не имеют? Люди вы о чем?!
Конечно для некоторых жителей города - жизнь на даче, равносильно "если жизнь за МКАД"
d|RRcj{}50TpzZm{ Альберт Леонов
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Сегодня в 14:33
Ездил я на Викторию тем маршрутом за 50р, 3 человека в салоне, остальные на личном транспорте предпочитают.
Альберт Леонов d|RRcj{}50TpzZm{
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Сегодня в 17:04
Еще раз, это автобусы по доставке детей в школу и обратно, а не дачные маршруты!!!!
6xz34e
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Сегодня в 17:14
Уважаемый Альберт!Дополните свое предложение...и возврат городским школьникам проездных билетов.Новое выражение-"дачные школьники"."городские школьники"...
Сергей Б
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Сегодня в 17:45
Так и не понял, школьных автобусов не буде? Будет косвенно.
kosha Альберт Леонов
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Сегодня в 18:37
Что школьникам делать зимой на даче ? Снег перекапывать ?
Флудер kosha
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Сегодня в 18:45
С тем, во что превращается город в последние 15 лет, жизнь в своём доме на своём клочке земли - это мудрое и экономически целесообразно решение. Лично я не отстроился капитально на земле только потому, что ребёнок-школьник и проблема с доставкой. Но по цене более-менее нормальной квартиры можно 2 полноценных дома поставить. На 200м квадратных, а не на 70.
kosha Флудер
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Сегодня в 18:52
За удобства на свежем воздухе нужно и платить.
Флудер kosha
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Сегодня в 19:01
Пусть мучаются, раз такие умные, и не хотят жить, как все, в новых муравейниках или старых хрущебах?
Шучу, конечно.
Но развитие прилегающих территорий - это альтернативный вариант развития города. Да, он не выгоден администрации, строителям и управляющим компаниям. Но выгоден малому бизнесу: от организации маленьких магазинчиков, кафешке и сто до услуг по строительству, ассенизации, благоустройству. Поэтому с точки зрения администрации нужно максимально усложнить жизнь этим "дачникам", согласен.

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