​Администрация Сургута запустит пять автобусных маршрутов после скандала с дачниками

В Сургуте появится пять автобусных маршрутов, которые свяжут город с дачными кооперативами. Информацию об этом СИА-ПРЕСС подтвердил директор департамента городского хозяйства (ДГХ) администрации Сургута Роман Богач. По словам чиновника, решение было принято главой города Вадимом Шуваловым, и уже сегодня мэрия объявит конкурс, где определится перевозчик для дачников.

«До конца ноября станет известен победитель — компания, которая будет отвечать за перевозку пассажиров. В декабре автобусы начнут движение по основным направлениям в дачные кооперативы. Они охватят часть сезонных маршрутов, тех, которые курсируют в летний период, — пояснил директор департамента. — Администрация организует конкурс, но бюджетные деньги на эти цели выделяться не будут. Мы даем возможность развития бизнеса в этом направлении».

Также Богач уточнил, что стоимость проезда на данный момент неизвестна, ее самостоятельно установит предприниматель, который выиграет аукцион. «Цена формируется исходя из рентабельности. Это будут обычные рейсовые автобусы», — отметил глава ДГХ.

Кроме того, он пояснил, что проблема перевозки школьников к месту учебы решится косвенно в таком случае: «Существует запрос от населения — многие живут в дачных кооперативах. Мы давно прорабатывали этот вопрос. Например, в прошлом году нерегулируемый маршрут ходил до «Виктории», там проезд стоил 50 рублей. Это продолжение той работы, которую мы делали, оно не связано напрямую с перевозкой детей».

Напомним, 10 октября в Сургуте прошла встреча дачников со специалистами администрации города, депутатами и общественниками. В кооперативе «Ветеран» они обсудили годами существующую проблему — дети вынуждены добираться до школы по железнодорожным путям и на попутках. Тогда не все чиновники были настроены на конструктивный диалог: заместитель начальника отдела по ремонту и содержанию автомобильных дорог Андрей Байков даже нагрубил сургутянам, но после публично извинился за свое поведение перед дачниками.