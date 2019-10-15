​Власти Сургута пока не знают точно, когда начнут строить школу на месте гаражного кооператива

Год назад стало известно о сносе гаражного кооператива «Нефтяник», расположенного в 5а микрорайоне в Сургуте. На его месте власти вознамерились построить школу.

Как сообщила СИА-ПРЕСС пресс-служба администрации города, этот проект попал в третий этап государственной программы «Развитие образование», цель которой – обеспечение людей образованием высокого качества. Примерными сроками начала застройки обозначили 2020-2022 год. То есть в течение трех лет на участке что-то да начнут возводить.

Предполагается, школа будет рассчитана на 1500 мест. На данный момент ведутся переговоры с инвестором.

Напоминаем, что в начале сентября стало известно о том, что в Сургуте до конца года достроят школу-детсад в 38 микрорайоне.