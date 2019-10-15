​В центре Сургута водитель чуть не сбил школьника

В Сургуте на улице 50 лет ВЛКСМ водитель «Лада Гранта» чуть не сбил ребенка на пешеходном переходе. Видео с инцидентом попало в интернет, после чего вызвало много возмущений со стороны пользователей.

Как видно на видеозаписи, водитель не удостоверился в отсутствии пешеходов и решил не сбрасывать скорость, хотя другие автомобили притормозили перед "зеброй". В этот момент на пешеходный переход выбежал ребенок, который чудом не оказался под колесами машины.

В социальных сетях люди отмечают, что в ситуации не может быть одного виновного, поскольку школьник не должен был выбегать на проезжую часть, а водитель обязан был сбросить скорость и проверить, нет ли кого-то на пешеходном переходе.

«Водителя не защищаю, прошляпил. А вот детей нужно учить ходить по пешеходному переходу, а не перебегать его! Скоро гололед на дороге будет», — пишет сургутянка Евгения Грейман-Байнова.

Напомним, что вчера на бульваре Свободы в Сургуте произошла авария, в которой пострадало три человека, из них двое несовершеннолетних.