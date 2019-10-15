​В крупном торговом центре Сургута несколько человек надолго застряли в лифте

Накануне в Сургуте, в торговом центре «Агора» четверо взрослых и один ребенок застряли в лифте. Ситуация разрешилась бы быстро, однако кнопка вызова диспетчера в подъемнике оказалась нерабочей, а в самой кабине не были указаны номера, по которым можно позвонить в случае поломки:

«Там была только реклама кинотеатра Агоры. Мы в 16:13 позвонили в кинотеатр, сказали, что лифт сломался. Нам сказали, что скажут охране. Потом мы позвонили (нашли в программе 2Gis) администратору этого ТЦ, объяснили, что мы застряли, и нам тяжело дышать. Она нам сказала, что вызовет работников по обслуживанию лифта. <…> В итоге мы в этом лифте просидели с 16:13 до 16:47. Очень тяжело было находиться в лифте, в котором нет никакой вентиляции. Представьте, а если не было бы телефона, а если ребенок был бы один в этом лифте», — написала в соцсетях сургутянка Виктория Малькова.

СИА-ПРЕСС связался с администрацией торгового центра «Агора». Там нам сообщили, что о ситуации в ТЦ знают: «Мы видели комментарии в соцсетях. Была встреча с потерпевшими, сейчас мы готовим официальное обращение к ним. Лифт обслуживает ремонтная компания, соответственно ответственность лежит на ней».

Также старший администратор отметила, что сейчас дирекция торгового центра готовит письмо с претензией, которое будет направлено в компанию по обслуживанию лифтов.