​В Сургуте пьяный водитель уснул за рулем

Сегодня, 14 октября, ночью водитель автомобиля «Хода Аккорд» катался по городу пьяным, а после уснул за рулем. Об этом сообщает паблик «К-информ». Автомобилист медленно двигался к перекрестку улиц Ленина — Декабристов. Далее водитель остановился у светофора напротив ТЦ «Сити-Центр», а когда загорелся зеленый сигнал, машина не сдвинулась с места.

Проезжавший мимо наряд ППС заметил подозрительный автомобиль. Судя по сообщению в сети, полицейские определили, что внешне мужчина находится в нетрезвом состоянии, а вызванные сотрудники Госавтоинспекции отстранили водителя от управления автомобилем. По неподтвержденной информации, в инциденте жертв не было.