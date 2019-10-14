В Сургутском аэропорту не допустили к полету пьяного мужчину

Накануне в Сургутском международном аэропорту имени Ф. К. Салманова полицейские не допустили до рейса 52-летнего пассажира из Лангепаса. В ожидании своего самолета до Санкт-Петербурга мужчина выпил немало алкоголя, сидя в «стерильной зоне» аэропорта.

Когда прибыли сотрудники линейного отделения полиции, мужчина уже был не в состоянии ориентироваться в окружающей обстановке.

Правонарушителя доставили в отделение, находящееся прямо в аэропорту, где на него был составлен административный протокол по статье "Появление в общественных местах в состоянии опьянения".