​В центре Сургута произошло ДТП — три человека госпитализированы

Сегодня, 14 октября, на бульваре Свободы в Сургуте произошло ДТП с двумя автомобилями, где пострадали три человека. Перед перекрестком улиц Ленина и 30 лет Победы столкнулись «Лада 2112» и «Лексус RX 350». На место происшествия прибыли экстренные службы: сотрудники ГИБДД, спасательной службы и медики.

В пресс-службе городской Госавтоинспекции корреспонденту СИА-ПРЕСС сообщили, что водители транспортных средств не получили травм, однако три пассажира «Лады» — мать с двумя несовершеннолетними детьми — были ранены и госпитализированы с места ДТП.

«По предварительной информации, пострадавшие дети находились в автомобиле без удерживающих устройств», — добавили специалисты, напомнив о необходимости соблюдения правил дорожного движения.

Напомним, за прошедшие выходные на дорогах Югры произошло 22 аварии, где два человека погибли и 36 человек получили травмы.