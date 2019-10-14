Сургутский ​БК «Университет-Югра» примет на домашней площадке клуб из Екатеринбурга

Сегодня, 14 октября, баскетбольный клуб «Университет-Югра» из Сургута на домашней площадке примет клуб из Екатеринбурга «Уралмаш». Матч пройдет в спортивном комплексе «Энергетик» в 19:00. Вход бесплатный.

Главный тренер команды «Университет-Югра» Сергей Ольхов рассказал корреспонденту СИА-ПРЕСС о тренировках и целях на сезон.

«Сборы мы проводили в Сургуте с 4 по 23 сентября. У нас была и общефизическая и тактическая подготовка. Также мы приняли участие в двух турнирах в Москве и Ярославле. На этот сезон мы поставили перед собой задачу – попасть в плей-офф», – заявил Ольхов.

Отметим, что это будет первая игра местных спортсменов в новом сезоне регулярного чемпионата «Суперлиги-1». Посмотреть трансляцию матча можно будет на сайте Российской федерации баскетбола.

Отметим, что следующий матч сургутские спортсмены проведут 17 октября на домашней площадке против клуба из Ревды.