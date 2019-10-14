С начала года Сургутский аэропорт принял более 1,5 миллиона человек

За третий квартал 2019 года, а именно с января по сентябрь, через Сургутский аэропорт прошло 1 421 187 пассажиров. Это на четыре процента выше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Лидирующими направлениями по числу вылетов и количеству пассажиров стали авиарейсы в Москву, Санкт-Петербург, Махачкалу, Уфу и Новосибирск.

Среди международных направлений наибольшим спросом пользовались Анталья, Камрань, Худжанд, Ош, Пхукет.

Больше всего пассажиров, вылетающих из аэропорта Сургута, обслужила авиакомпания «Utair», а именно 762 702 тысячи человек. На втором месте идет «Аэрофлот» с показателем в 182 тыс. человек, а замыкает тройку авиакомпания «Победа» с результатом в 151 тыс. человек.