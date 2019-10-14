Чемпионом Югры по настольному теннису стал 11-летний мальчик из Сургутского района

Накануне в Югре прошел окружной чемпионат по настольному теннису. Золото в категории «Юноши» взял 11-летний спортсмен из Сургутского района Никита Милютин, живущий в поселке Нижнесортымский. Об этом сообщает «Вестник».

В соревновании принимали участие жители девяти муниципалитетов Ханты-Мансийского автономного округа, среди которых были Сургут, Нефтеюганск, Нижневартовск и Ханты-Мансийск. Никита Милютин был единственным представителем Сургутского района, а также самым молодым участником чемпионата.