Сотрудница модного бутика в Сургуте сняла покупателя на видео и выложила запись в интернет

В ТРЦ «Аура» в Сургуте произошел инцидент, возмутивший горожан: работница бутика House Brand выложила в сеть видео из коридора примерочной. На записи видно, как молодой человек — покупатель магазина, вышел из кабинки, чтобы посмотреться в большое зеркало и оценить свой внешний вид.

Видео сотрудница магазина сопроводила комментарием: «Заходя в наш магазин, помните — мы угораем с каждого».

Руководству такая выходка не понравилась, и девушку быстро уволили, сообщает портал «О, Сургут».

«В нашей компании существует внутренняя политика по защите конфиденциальности наших клиентов(она включает в себя абсолютный запрет на распространение видеозаписей с камер видеонаблюдения магазина). Сотрудник, ответственный за запись и публикацию видео в интернете, был немедленно уволен с лишением премии и дисциплинарным взысканием», — сказано в офииальном письме бренда House.