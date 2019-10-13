На крыльце магазина «Мясной двор» в Сургуте нашли мужчину с ножевыми ранениями

Накануне днем на проспекте Ленина нашли мужчину с несколькими ножевыми ранениями. Он лежал в закутке крыльца магазина «Мясной двор» — его обнаружили охранники, вышедшие на перекур. Они вызвали скорую, которая приехала и увезла мужчину в травматологию.

Как сообщили СИА-ПРЕСС в пресс-службе УМВД России по Сургуту, сейчас с пострадавшим все в порядке. Более того, - отоспавшись и придя в себя, он самовольно покинул больницу. Колото-резанные раны на его теле вреда здоровью не несут, а претензий к своим обидчикам мужчина не имеет.