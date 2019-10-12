В Сургуте появилась кедровая аллея из 50 саженцев. Ее высадили рамках мероприятия, посвященное Дню памяти жертв политических репрессий.

Почтить память к монументу на территории бывшего рыбокомбината пришли дети и внуки жертв политических репрессий, сосланных сюда в 30-40-е годы, глава города Вадим Шувалов, общественники и другие неравнодушные граждане.

Отметим, что в район, именуемый по настоящее время Черным Мысом, и другие места - Лямина, Локосово, Песчаный и так далее, были сосланы около девяти тысяч репрессированных.