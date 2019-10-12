​В Сургуте снегоуборочная техника уже готова к работе

В Сургуте готова к работе снегоуборочная техника и имеется запас противогололедных материалов - песко-соляной смеси для обработки тротуаров и дорог.

В осенне-зимний период на улицах города будут работать почти 150 единиц различной техники: грейдеры для очистки от наледи, снежного наката, погрузчики, машины со щеткой, самосвалы для вывоза снега и так далее.

Как сообщается на сайте администрации Сургута, запас песко-соляной смеси составляет около 60 тысяч тонн. Этого хватит на весь зимний период. Мосты в городе будут посыпать более дорогостоящим жидким материалом, свойства которого позволяют бороться с гололедом даже при температуре -25 градусов.