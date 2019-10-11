Администрация Сургута прокомментировала ситуацию со вспышкой менингита в 45-й школе

«По причине заболевания двух детей энтеровирусной инфекцией на основании предписания Роспотребнадзора в одном из первых классов МБОУ СОШ № 45 приостановлен образовательная деятельность в очной форме с 11октября до окончания медицинского наблюдения за детьми», - говорится в официальном сообщении администрации города.

Как долго продлится карантин, в документе не говорится. «В этот период обучение будет организовано с применением дистанционных образовательных технологий на цифровой информационно-образовательной платформе «Мобильное электронное образование».

Также в документе отмечается, что в настоящее время образовательным учреждением проводятся все необходимые противоэпидемические мероприятия «с целью недопущения распространения инфекции».