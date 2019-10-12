​В парке «За Саймой» могут появиться качели для взрослых

Жительница Сургута Евгения через портал «Твой Сургут» попросила чиновников начать устанавливать в парках качели для взрослых.

«Я люблю гулять в сургутских парках и постоянно задаюсь вопросом, почему в них нет качелей для взрослых? Я понимаю, что все лучшее — детям, и это развлечение для детей, но взрослые тоже любят качаться на качелях. Это такой способ релакса, — написала горожанка. — Например, все мы помним, как Вадим Николаевич скатывался с ледяной горки, и сколько ему это радости доставило, но при этом он стеснялся, что скатился с детской горки. В общем, не будем стесняться. Хорошо, что для горок есть Каменный мыс. А мест со взрослыми качелями у нас нет. А они очень нужны, особенно в парке «За Саймой».

Начальник отдела экологической безопасности Управления по природопользованию и экологии Павел Чудинов. Чиновник сообщил, что предложение сургутянки будет вынесено на обсуждение рабочей группы по концепции реконструкции и ремонта парка «За Саймой».