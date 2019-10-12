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Жители Сургута недовольны ходом строительства сквера у нового храма на проспекте Мира

Жители Сургута обращаются на портал «Твой Сургут», возмущаясь медленным ходом строительства сквера у нового храма на проспекте Мира.

Так сургутянка Светлана написала: «Летом текущего года проводились работы по благоустройству сквера у строящегося Свято-Троицкого собора на проспекте Мира. Работы не закончены, дорожки не доделаны, лужи, грязь, разбросан мусор, стоит упакованная тротуарная плитка, рабочих не видно уже несколько месяцев. Прошу сообщить, по какой причине работы по благоустройству сквера прерваны и указать сроки их окончания».

Чиновники же в ответ разводят руками — строительство ведется на спонсорские деньги: «Заказчиком по строительству будущего сквера, расположенного по пр. Мира, является Ханты-Мансийская Епархия РПЦ, — пояснил заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Юрий Валгушкин. — Строительство сквера осуществляется генподрядчиком в форме спонсорской помощи. Соответственно работы проводятся при наличии свободной рабочей силы и средств».


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11 октября в 16:20, просмотров: 1086, комментариев: 3


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Комментарии:
Сергей Б
не нравится
12 октября в 12:13
Так что, Светлана, осуществите сначала спонсорскую помощь, а потом требуйте.
kosha
не нравится
12 октября в 21:47
Почему епархия ? Парки будут делиться по религиозной принадлежности ? Наверное и порядки там свои установят.
Моби
не нравится
Сегодня в 00:05
Странная тетка - вера это ж через тяготы и мучения, всё как надо, чего возмущается

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