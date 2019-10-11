В одной из школ Сургута первый класс закрыли на карантин по менингиту

В сургутской школе №45 на карантин по менингиту закрыли один из первых классов. Эту информацию СИА-ПРЕСС подтвердила директор общеобразовательного учреждения Наталья Шинкаренко.

«У нас полностью закрыт на карантин первый класс, где заболели двое детей. Они находились в тесном контакте, так как их семьи дружат. Сейчас, насколько мне известно, заболевшие находятся на лечении дома, их одноклассники также пока не посещают школу», — рассказала Наталья Шинкаренко.

О том, чем опасен менингит, и как его лечить, можно узнать в выпуске просветительского проекта СИА-ПРЕСС «Доктор, у меня это».