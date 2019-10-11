​Чиновник из администрации Сургута, нагрубивший дачникам, принёс им свои извинения

Заместитель начальника отдела по ремонту и содержанию автомобильных дорог администрации Сургута Андрей Байков, который накануне вечером во время общения с жителями дачных кооперативов позволил себе некорректные высказывания, публично извинился перед дачниками.

«Приношу свои извинения жителям ПСК «Ветеран», всем, кому мои высказывания показались резкими. Я не имел право давать волю эмоциям, пытаясь донести свою позицию. Эмоции не должны мешать работе коммунальных служб в этом направлении. Мы сделаем все возможное, чтобы решить проблему с перевозкой детей. Еще раз извините!», — сказано в письме чиновника, которое он прислал в редакцию СИА-ПРЕСС.

Напоминаем, что ситуация произошла накануне вечером. Во время встречи с жителями дачных кооперативов по поводу существующих сложностей с доставкой детей в школу, Андрей Байков вел себя несдержанно: повышал голос и не мог вести конструктивный диалог.