Работники «Северавтодора» готовятся выйти на забастовку

Работники АО «ГК «Северавтодор» написали письмо главе Федерации независимых профсоюзов России Михаилу Шмакову, в котором попросили вызвать директора компании и губернатора Югры Наталью Комарову на заседание Российской трехсторонней комиссии. Причина в том, что зарплаты сотрудников гораздо ниже тех, что предусмотрены отраслевым тарифным соглашением, и их это не устраивает.

Ранее рабочие обращались в Минтруд РФ, Генеральную прокуратуру и профсоюз «Автодорхоз», а сейчас готовятся к забастовке. Об этом пишет Центральная профсоюзная газета «Солидарность».

В своем обращении представители «Северавтодора» указывают, что их руководство якобы обманным путем отказалось присоединиться к федеральному отраслевому соглашению:

«Мы готовы на забастовку!! Сил нет получать на Севере заработную плату от 20 до 30 тысяч рублей, вне сезона и того меньше… Обидно до слез…Следим за безопасностью дорожного движения, содержим улицы и дороги в чистоте, а к нам такое отношение… Профсоюзы неоднократно обращались во все инстанции, начиная от руководителя предприятия до Президента России Путина В.В. А результатов нет. Контролирующие органы говорят, нарушений нет, но как нет… Есть куча судебных решений наших работников в части заработной платы, а именно увеличения. Но почему-то платят только тем, кто выиграл суд, а как же мы?? У нас специальности и разряды такие же! Почему идет разделение по оплате труда. У нас, у простых дорожных рабочих, механизаторов специальных машин, водителей, мастеров просто украли заработную плату с 2017 года», — цитирует письмо работников газета «Солидарность».

В юридическом отделе компании «Северавтодор» СИА-ПРЕСС не смогли прокомментировать ситуацию: «Данное письмо мы не получали, информацию узнали только что от вас».

Руководству компании стоит обратить внимание на происходящее, так как их работники предупреждают, что готовы выходить на улицу и «бить касками об асфальт» перед зданием правительства Югры.