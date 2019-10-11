В ДТП на Тюменском тракте, где столкнулись трал Man и Nissan, пострадали два человека

Накануне вечером в Сургуте произошло ДТП, в котором пострадали два человека. На 8 км Тюменского тракта трал Man, за рулем которого был водитель 1994 года рождения, столкнулся с автомобилем Nissan, под управлением водителя 1983 года рождения.

В результате аварии пострадали пассажиры легковушки – 23-летняя девушка и 20-летний парень.

После столкновения они были доставлены в травматологический центр.

Водителям автомобилей, участвующих в ДТП, удалось избежать телесных повреждений.

Напомним, что ранее в Сургуте водитель вылетел на встречку и протаранил четыре машины.