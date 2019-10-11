16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  64,2237   EUR  70,7296  

Представитель администрации Сургута нахамил дачникам, дети которых вынуждены добираться до школы на попутках

Фото siapress.ru
Фото siapress.ru

После резонансной новости о том, что в Сургуте дети из дачных кооперативов вынуждены добираться до школы по железнодорожным путям и на попутках, в ПСК «Ветеран» состоялась встреча жителей с депутатами, представителями Общероссийского народного фронта и администрации города. Некоторые приехавшие чиновники вели себя грубо и даже не пытались помочь в решении проблемы.

Как все начиналось

Напоминаем, что ранее дачники несколько раз пытались добиться организации автобусных маршрутов для своих детей, но на все жалобы и обращения получали ответ, что ситуацию исправить нельзя.

«Мы совместно с жителями других кооперативов уже много раз обращались в администрацию, в АО «СПОПАТ», по поводу проблем с автобусами. Но нам говорят, что нет безопасного разворота [для общественного транспорта], вследствие чего не получается решить проблему с ГАИ», — рассказывает жительница СОК «Автомобилист» Елена Березовская.

Многие жители рассказали, что стараются по возможности забирать детей на машине, но не каждый обладает такой возможностью.

Летом — можно, зимой — нет

«В 2016 году мы добились, чтобы для детей организовали автобус, однако продлилось это всего одну школьную четверть. Нам тогда сказали, что выезд из участка не является безопасным. И мы можем либо установить светофор за свои средства, либо придется переносить место разворота. Мы не понимаем эту ситуацию, ведь в летний период в наши кооперативы заезжают рейсовые автобусы. Так почему же им можно ездить, а нашим детям нельзя?», — отмечает жительница кооператива «Витамин» Ирина Иванова.

На этот вопрос заместитель начальника отдела по ремонту и содержанию автомобильных дорог администрации Сургута Андрей Байков не смог дать ответа. Он заявил лишь, что для того, чтобы организовать круглогодичное автобусное движение, необходимо создать соответствующие условия. Стоит отметить, что представитель администрации вел себя несдержанно: повышал голос на дачников и не мог вести конструктивный диалог. Когда ему жаловались на отсутствие автобусов в холодное время года, он сказал лишь: «Но ведь летом автобусы ездили». Также во время напряженного разговора с дачниками из его уст прозвучала фраза: Вам что, дядя должен приехать и сделать дорогу?

Как решить проблему и сколько это будет стоить?

Однако другие представители администрации Сургута все-таки старались предложить варианты выхода из проблемной ситуации. Например, заместитель директора департамента образования Анна Хотмирова рассказала, что уже создана рабочая группа, в составе которой присутствует департамент городского хозяйства, депобразования, а также представители ГИБДД и депутатского корпуса.

«Нами было проведено обследование всех кооперативов, по результатам чего было создано несколько маршрутов. Зимой, к сожалению, невозможно было оценить дорожное покрытие, — рассказывает Анна Хотмирова. — Поэтому в июне мы повторили попытку. Конечно же, в первую очередь необходимо обеспечить весь маршрут дорожным освещением, хорошим дорожным покрытием, создать площадки для посадки и высадки детей, а также установить остановочные павильоны с крышей. Предварительная стоимость всех работ составит около 100 миллионов рублей».

Говорить в этих вопросах о какой-либо экономии нельзя, отметил депутат думы Сургута Максим Слепов, так как на кону стоит жизнь и безопасность детей.

Итого, сейчас перед администрацией стоят три задачи: организовать дополнительные автобусные маршруты, установить остановки и качественные подъезды к ним (а именно — положить хороший асфальт и провести освещение, чтобы школьников высаживали не в темноту). И третья задача— сформировать четкие списки детей для того, чтобы можно было контролировать всех ли учеников довезли до школы и вернули обратно домой.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 10:14, просмотров: 1881, комментариев: 11


QR код
Комментарии:
Швондер
не нравится
Сегодня в 10:30
Походу вакансия открывается
Альберт Леонов
не нравится
Сегодня в 10:33
Еще раз повторю: Куда смотрит ПРОКУРАТУРА? Почему НЕ ЗАЩИЩАЕТ ПРАВО горожан пользоваться теми социальными благами, что и остальные жители города?!
Вот в чем вопрос!
Альберт Леонов
не нравится
Сегодня в 10:34
Кто в силу своих должностных ОБЯЗАННОСТЕЙ защищает ПРАВА детей в городе?!
6xz34e
не нравится
Сегодня в 11:14
Рустем Юсупов обеспокоен,что нет освещения возле школ...городских."Темнота" дачных остановок почему не вошла в безопасность господина Юсупова?
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 11:41
Вилы, вилы пускай достают из сараек.
d|RRcj{}50TpzZm{ 6xz34e
не нравится
Сегодня в 11:45
В духе времени будет выдать школярам налобные фонарики и светоотражающие наклейки
d|RRcj{}50TpzZm{
не нравится
Сегодня в 11:48
Школьный автобус им, потом канализацию и прочие удобства им подавай. Дудки! Купили домик в садово-огородническом товариществе - растите бульбу, викторию и прочие укропы с петрушками)))
Моби d|RRcj{}50TpzZm{
не нравится
Сегодня в 11:59
Всё верно- это не поселок, администрация им ничего не должна.

Но чинуше по роже можно было дать.
Флудер
не нравится
Сегодня в 12:01
А ведь это вполне себе альтернатива развитию города. Газификация близлежащих дачных кооперативов. Свой дом, своя земля. Свои куры, своя собака и свое ружье. И если мэр обещал сделать дорогу, а не сделал, то как в техасе: привязать к пикапу и протащить по улице.
Швондер
не нравится
Сегодня в 12:12
Подстрекаем
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 12:28
Констатируем.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

У Вадима Шувалова есть очень серьезные недоброжелатели

У Вадима Шувалова есть очень серьезные недоброжелатели
Возможно, из региональной власти или крупных компаний, базирующихся в Сургуте
Александр Безделов, политолог Сегодня в 14:15
401 1
​В телеграме на почти миллионную аудиторию распространили компромат на сына главы Сургута. Что это значит и как повлияет на второй срок Шувалова?

​В телеграме на почти миллионную аудиторию распространили компромат на сына главы Сургута. Что это значит и как повлияет на второй срок Шувалова?
Дмитрий Щеглов Сегодня в 14:06
804 2
​Как избирать городскую власть

​Как избирать городскую власть
Опыт Сургута и заграницы подтолкнули меня выработать проект, который, на мой взгляд, объективно отражает мнения горожан, прозрачен в его исполнении, менее затратен и позволяет общественности контролировать работы городской власти
Атанас Атанасов, председатель Сургутского Болгарского землячества Сегодня в 12:23
356 1
​Плохая хорошая новость

​Плохая хорошая новость
Да, сейчас об этом как-то скромно стараются не упоминать, но количество сторонников совка к 1980-му году в стране уменьшилось катастрофически. Никто ни в какой коммунизм не верил. Все знали, что говорить на собраниях, если спросят, но после собраний травили антисоветские анекдоты
Александр Мазурин, читатель siapress.ru Сегодня в 08:36
633 9
«Если посмотреть на общение россиян в сети, может показаться, что общество страшно расколото. Но это не так»

«Если посмотреть на общение россиян в сети, может показаться, что общество страшно расколото. Но это не так»
Шеф-редактор Znak.com Дмитрий Колезев – о попытках пробить «информационные пузыри», человеческой драме Соловьева, списках Пригожина и суде над Шмониным
Дмитрий Щеглов 10 октября в 17:08
1335 2
Впервые слышу. Показ концерта Metallica

Впервые слышу. Показ концерта Metallica
Весь концерт не покидала мысль: «Им же уже за 50! Как можно ТАК выкладываться?!»
Светлана Мосендз 10 октября в 16:00
793 0
​Последний из избранных мэров. 10 фактов о втором главе Сургута Дмитрии Попове

​Последний из избранных мэров. 10 фактов о втором главе Сургута Дмитрии Попове
Дмитрий Щеглов 10 октября в 08:43
1498 9
Жильцы аварийного дома в Сургуте борются с плесенью, крысами и сыростью

Жильцы аварийного дома в Сургуте борются с плесенью, крысами и сыростью
Но вынуждены переплачивать за ЖКУ
Сергей Большов 09 октября в 17:19
1359 1
Среди вопросов, поступивших от депутатов, были и показывающие непонимание участниками обсуждения всех процессов в сфере теплоснабжения

Среди вопросов, поступивших от депутатов, были и показывающие непонимание участниками обсуждения всех процессов в сфере теплоснабжения
Но среди замечаний есть дельные, которые будут учтены в итоговой частной инициативе
Корпорация СТС 09 октября в 17:16
1066 2
Ожидание длиною в жизнь

Ожидание длиною в жизнь
О возможных причинах появления очередей в сургутских поликлиниках и как с этим борются
Алёна Кожевова 09 октября в 17:16
985 7
​Нормы есть, денег – нет

​Нормы есть, денег – нет
Единственный ответ, который мы получили от представителей администрации можно свести к простой безаппеляционной фразе – «бюджет у города не резиновый». Однако и первоклашки по неосвещенным дорогам – тоже не резиновые бегают, а самые настоящие
Рустем Юсупов, член ревизионной комиссии регионального штаба ОНФ в Югре 09 октября в 17:02
962 4
Налоги, конкуренция, ответственность. Почему быть владельцем торгового центра в России невыгодно

Налоги, конкуренция, ответственность. Почему быть владельцем торгового центра в России невыгодно
Председатель совета Сургутской ТПП Владимир Болотов о том, почему коммерческая недвижимость считается высокорисковым бизнесом
Редакция СИА-ПРЕСС 08 октября в 17:59
1636 6
​Депутаты Сургута раскритиковали концессию теплосетей. Это значит, что её не будет? Пять вопросов о сложившейся ситуации

​Депутаты Сургута раскритиковали концессию теплосетей. Это значит, что её не будет? Пять вопросов о сложившейся ситуации
Дмитрий Щеглов 08 октября в 17:03
1290 2
Дмитрий Щеглов

​Нам нужно больше депутатов
В 2006 году в Сургуте жило 290 тысяч человек, то есть на одного депутата в среднем приходилось по 11,6 тысяч жителей. С тех пор количество сургутян выросло на 86 тысяч. Количество депутатов при этом осталось тем же, «нагрузка» на каждого выросла до 15 тысяч человек
Дмитрий Щеглов 08 октября в 12:07
1410 40
​Год театра – нефтяникам!

​Год театра – нефтяникам!
20 октября во дворце искусств «Нефтяник» состоится премьера спектакля «Нефть – на кончике долота»
Анна Смирнова 08 октября в 10:02
900 1
В нынешнем виде концессия теплосетей для Сургута бессмысленна

В нынешнем виде концессия теплосетей для Сургута бессмысленна
Алексей Кучин, депутат думы Сургута 07 октября в 11:50
1976 7
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2018.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Щеглов Дмитрий Николаевич
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика