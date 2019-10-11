Представитель администрации Сургута нахамил дачникам, дети которых вынуждены добираться до школы на попутках

После резонансной новости о том, что в Сургуте дети из дачных кооперативов вынуждены добираться до школы по железнодорожным путям и на попутках, в ПСК «Ветеран» состоялась встреча жителей с депутатами, представителями Общероссийского народного фронта и администрации города. Некоторые приехавшие чиновники вели себя грубо и даже не пытались помочь в решении проблемы.

Как все начиналось

Напоминаем, что ранее дачники несколько раз пытались добиться организации автобусных маршрутов для своих детей, но на все жалобы и обращения получали ответ, что ситуацию исправить нельзя.

«Мы совместно с жителями других кооперативов уже много раз обращались в администрацию, в АО «СПОПАТ», по поводу проблем с автобусами. Но нам говорят, что нет безопасного разворота [для общественного транспорта], вследствие чего не получается решить проблему с ГАИ», — рассказывает жительница СОК «Автомобилист» Елена Березовская.

Многие жители рассказали, что стараются по возможности забирать детей на машине, но не каждый обладает такой возможностью.

Летом — можно, зимой — нет

«В 2016 году мы добились, чтобы для детей организовали автобус, однако продлилось это всего одну школьную четверть. Нам тогда сказали, что выезд из участка не является безопасным. И мы можем либо установить светофор за свои средства, либо придется переносить место разворота. Мы не понимаем эту ситуацию, ведь в летний период в наши кооперативы заезжают рейсовые автобусы. Так почему же им можно ездить, а нашим детям нельзя?», — отмечает жительница кооператива «Витамин» Ирина Иванова.

На этот вопрос заместитель начальника отдела по ремонту и содержанию автомобильных дорог администрации Сургута Андрей Байков не смог дать ответа. Он заявил лишь, что для того, чтобы организовать круглогодичное автобусное движение, необходимо создать соответствующие условия. Стоит отметить, что представитель администрации вел себя несдержанно: повышал голос на дачников и не мог вести конструктивный диалог. Когда ему жаловались на отсутствие автобусов в холодное время года, он сказал лишь: «Но ведь летом автобусы ездили». Также во время напряженного разговора с дачниками из его уст прозвучала фраза: Вам что, дядя должен приехать и сделать дорогу?

Как решить проблему и сколько это будет стоить?

Однако другие представители администрации Сургута все-таки старались предложить варианты выхода из проблемной ситуации. Например, заместитель директора департамента образования Анна Хотмирова рассказала, что уже создана рабочая группа, в составе которой присутствует департамент городского хозяйства, депобразования, а также представители ГИБДД и депутатского корпуса.

«Нами было проведено обследование всех кооперативов, по результатам чего было создано несколько маршрутов. Зимой, к сожалению, невозможно было оценить дорожное покрытие, — рассказывает Анна Хотмирова. — Поэтому в июне мы повторили попытку. Конечно же, в первую очередь необходимо обеспечить весь маршрут дорожным освещением, хорошим дорожным покрытием, создать площадки для посадки и высадки детей, а также установить остановочные павильоны с крышей. Предварительная стоимость всех работ составит около 100 миллионов рублей».

Говорить в этих вопросах о какой-либо экономии нельзя, отметил депутат думы Сургута Максим Слепов, так как на кону стоит жизнь и безопасность детей.

Итого, сейчас перед администрацией стоят три задачи: организовать дополнительные автобусные маршруты, установить остановки и качественные подъезды к ним (а именно — положить хороший асфальт и провести освещение, чтобы школьников высаживали не в темноту). И третья задача— сформировать четкие списки детей для того, чтобы можно было контролировать всех ли учеников довезли до школы и вернули обратно домой.