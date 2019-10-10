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В Сургуте прошла показательная уборка в салонах автобусов

Фото siapress.ru
Фото siapress.ru

В Сургуте прошла уборка салонов автобусов компании СПОПАТ. На ней присутствовали представители администрации города.

«Вы жаловались на грязные салоны автобусов, поэтому сотрудники департамента городского хозяйства решили проверить, насколько тщательно соблюдаются гигиенические нормы в общественном транспорте. Выяснили, что все автобусы в обязательном порядке принимают ежедневный «утренний душ». После — влажная уборка в салоне: поручни дезинфицируют раствором, на сидения наносят грязеотталкивающее средство. Грязный транспорт на линию не выпускают», — пишет на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава Сургута Вадим Шувалов.

Также он обращается к горожанам с просьбой фотографировать и записывать номера тех автобусов, которые находятся в ненадлежащем состоянии. Вместе с датой и временем эту информацию нужно направить в контролирующую организацию, номер которой всегда можно найти в салонах и на остановках.


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10 октября в 17:14, просмотров: 394, комментариев: 3


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Комментарии:
Сергей Б
не нравится
10 октября в 17:37
Глава города только на это и способен – грязь в салонах автобусов проверять, да лопаты раздавать – друзья, я лично проверил, все чисто.
Сергей Б
не нравится
10 октября в 17:40
Дешевый популизм называется.
6xz34e
не нравится
10 октября в 22:01
Да.А школьные проездные вернуть не может.

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