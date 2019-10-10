Прокуратура Сургута проконсультирует горожан по вопросам ЖКХ

С 14 по 18 октября прокуратура Сургута будет проводить прием граждан по вопросам соблюдения прав в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Также организована работа «горячей телефонной линии» по вопросам в указанной сфере. Прием звонков будет осуществляться по телефону 8 (3462) 21-99-22 и 8 (3462) 21-99-10 в будние дни (с понедельника по пятницу) в период с 14:00 по 16:00 часов по местному времени.



По телефону горячей линии граждане могут сообщить о нарушениях при обеспечении поставки электричества, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения и иных нарушениях в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

А личный прием граждан будет проходить по адресу: ул.Островского, д. 47, каб. 403 с 14:00 до 16:00.