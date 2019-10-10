​В Сургуте избили и обокрали несовершеннолетнего юношу

6 октября в Сургуте двое молодых людей напали на несовершеннолетнего юношу, избили его и отняли деньги. Сургутский следственный отдел СК РФ возбудил уголовное дело по факту грабежа с применением насилия.

Нападавшие (1996 и 2000 годов рождения) находились в подъезде одного из домов по улице Бажова. Там они повстречали 17-летнего парня и украли у него 3 тысячи рублей, предварительно избив. Сообщается, что у потерпевшего перелом коронки зуба и ушибы мягких тканей лица.

Преступникам могут грозить принудительные работы на срок до пяти лет либо лишение свободы на срок до семи лет.