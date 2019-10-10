​В Сургуте водитель вылетел на встречку и протаранил четыре машины

В Сургуте в ночь с 9 на 10 октября на проспекте Пролетарском водитель, не справившись с управлением, протаранил припаркованные автомобили, а также прицеп. Об этом сообщили сургутяне в социальных сетях.

По словам очевидцев, автолюбитель, попав в "зеленый коридор" из-за высокой скорости потерял контроль над машиной.

«Мужчина 1997 года рождения управляя автомобилем «Мазда», двигаясь со стороны Университетской, по предварительной информации, не справился с управлением, после чего выехал на встречную полосу и протаранил транспортные средства. Пострадавших в аварии нет, а по факту ДТП сейчас проводится проверка», — рассказали СИА-ПРЕСС в УМВД по г. Сургуту.