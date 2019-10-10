​Семьи Сургута выйдут на согласованный митинг

20 октября в Сургуте пройдет митинг, который организуют молодые семьи — участники программы «Доступной жилье». Об этом СИА-ПРЕСС сообщили активисты сообщества «Сургут для детей».

«Программа "Доступное жилье молодым" возымела свои плоды в виде исключения [из нее] участников - Молодых семей. При этом наши дети пострадали, так и не получив положенные им по закону субсидии, а их родители вынуждены оставаться с кабальными ипотеками и долгами, которые вынуждены возвращать в судебном порядке. Предлагаем выступить на митинге участникам программы Доступное жилье молодым и работникам бюджета, общественным организациям, инициативным группам», — пишут активисты, указывая на то, что проведение митинга согласовано с городскими властями. Он начнется в 12:00 на площади у бывшего театра «Аврора».

Напоминаем, что ранее участники движения «Сургут для детей» неоднократно проводили акции протеста у здания администрации города и привлекали внимание к своим проблемам. Также 5 сентября несколько матерей устраивали голодовку. Причиной стало продолжающееся судебное давление на бывших участников программы ипотечного кредитования для молодых семей в Югре. Они требуют, в частности, чтобы «Ипотечное агентство Югры» прекратило судебное взыскание компенсации процентной ставки, ранее выплаченной людям, а также чтобы субсидии на покупку жилья были выплачены детям, чьи родители были исключены из программы из-за выхода из возраста «молодежи» (то есть наступлении 36 лет).