​Сургут на третьем месте по заболеваемости энтеровирусной инфекцией в округе

В Югре продолжается сезонный подъем энтеровирусной инфекции (ЭВИ). По первичным диагнозам в регионе зарегистрировано 96 случаев ЭВИ, что в пересчёте на 100 тысяч населения составляет 5,7 случаев.

Превышение среднеокружных показателей отмечается в Сургуте, (10,5 случаев на 100 тыс. населения), Нягане (20,4 сл. на 100 тыс. населения) и Ханты-Мансийске (18,2 сл. на 100 тыс. населения).

Эксперты напоминают, что энтеровирусы попадают в организм человека:

через загрязненную пищу, воду, предметы, которые окружают человека, грязные руки;

при употреблении немытых овощей и фруктов, питьевой воды сомнительного качества;

при купании в загрязненных вирусами водоемах;

доказано, что энтеровирусная инфекция передается и воздушно капельным путем, хотя этот путь не является ведущим.

Справка:

Энтеровирусная инфекция — группа острых инфекционных заболеваний вирусной этиологии, вызываемых различными представителями энтеровирусов, которые в последние годы стали вызывать вспышки массовых заболеваний во всем мире. Инфекция распространена практически повсеместно.