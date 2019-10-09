​Спортсменка из Сургута завоевала серебро на чемпионате мира по спортивной гимнастике

Спортсменка из Сургута Александра Щеколдина, вошедшая в состав женской сборной России по спортивной гимнастике, получила серебряную медаль чемпионата мира в 2019 году, сообщает «Центр спортивной подготовки сборных команд Югры».

Соревнования проходили с 4 по 13 октября в Штутгарте (Германия). За первое место сражались 550 гимнастов из 93 стран.

Российская команда в решающий день соревнований набрала 166,529 балла и заняла итоговое второе место. На первой позиции оказались спортсменки из США (172,330 балла), а закрыли тройку победителей представители Италии (164,796 балла).

В состав сборной вошли Ангелина Мельникова, Лилия Ахаимова, Анастасия Агафонова и Дарья Спиридонова,Александра Щеколдина.

Александра Щеколдина будут претендовать на попадание в состав сборной России на Олимпийские игры-2020. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на слова старшего тренера национальной команды Валентину Родионенко.