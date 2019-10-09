​В Сургуте пройдет юбилейная акция по посадке деревьев

В ближайшую субботу, 12 октября, в Сургуте уже в 10 раз пройдет ежегодная экологическая акция «Единый день посадки саженцев деревьев».

«В прошлом году нам удалось высадить около 385 растений, а в этом мы готовы посадить 500 саженцев деревьев и кустарников», – рассказал глава Сургута Вадим Шувалов.

Он подчеркнул, что городу нужна помощь его жителей.

«Считаю это мероприятие крайне важным и для природы, и для нас, ведь в зелёном городе жить безопасно и приятно», – заявил мэр.

Узнать подробности и задать интересующие вопросы об акции вы можете по телефону: +79324269904.