​Пенсионеры Сургута жалуются, что им выдают всего 200 рублей в месяц на проезд в автобусах

В редакцию СИА-ПРЕСС обратился пенсионер Алексей Валерьевич, с жалобой на то, что в Сургуте проезд на общественном транспорте пенсионерам компенсируется в малом размере: всего 600 рублей в квартал.

«Мы очень печалимся, что получаем такие крохи. В других городах давно по карточкам пенсионеры бесплатно ездят. А мы — нефтяной город, и вот такое отношение к себе видим», — говорит Алексей Валерьевич.

В пресс-службе администрации Сургута на запрос СИА-ПРЕСС ответили следующее: По информации дорожно-транспортного управления размера компенсации оплаты проезда на общественном транспорте в этом году не планируется.

Здесь стоит отметить, что компенсация проезда в размере 600 рублей в квартал была установлена в Сургуте еще в 2006 году. С тех пор этот показатель не индексировался. Поэтому если раньше за 200 рублей в месяц можно было проехать на автобусе раз двадцать, то сейчас — только восемь.

Напоминаем, что в конце сентября представители администрации Сургута сообщили в городской думе, что ищут способы повышения привлекательности общественного транспорта для горожан и рассматривают вариант бесплатного проезда или проезда со скидкой для студентов и пенсионеров.

Однако буквально в феврале 2019 года бывший начальник дорожно-транспортного управления ДГХ Игорь Газизов в интервью с СИА-ПРЕСС говорил следующее: «Мы, наверное, можем бесплатный проезд ввести и для школьников, и для многодетных, для инвалидов, студентов и других категорий. Но, поймите, для того, чтобы кто-то ездил бесплатно, предприятию кто-то должен компенсировать эти «убытки». Либо бюджет, либо другие пассажиры за счет увеличения стоимости проезда».

Кстати: В Тюмени проезд на общественном транспорте для пенсионеров — бесплатный круглый год. В Нижневартовске — тоже.