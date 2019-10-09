​Через неделю в Сургуте выпадет снег

Ровно через неделю, 16 октября, синоптики обещают в Сургуте первый снегопад. Снег начнет идти в ночь на среду, столбики термометра днем перестанут подниматься выше трех градусов, а ночью — опустятся до минус пяти.

Так что автовладельцам уже стоит начать готовить свои транспортные средства к холодам и достать из гаражей зимнюю резину.

Но есть и хорошая новость: ветер на следующей неделе будет несильным, а в некоторые дни синоптики вообще прогнозируют штиль. Так что долгим прогулкам ничто не помешает.