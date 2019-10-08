​Театр актера и куклы «Петрушка» из Сургута получил приз в сербском фестивале детских театров

Сургутский театр актера и куклы «Петрушка» стал участником XXVI Международного фестиваля детских театров, проходившего с 22 по 27 сентября в Сербии, и получил приз за Лучшую сценографию.

Актеры «Петрушки» под руководством московских режиссера Натальи Лебедевой и художника-постановщика Натальи Тороповой представили спектакль «Сказка о рыбаке и рыбке», созданный по мотивам произведения Пушкина. Представление было на русском языке, но, несмотря на это, юным сербским зрителям и членам жюри очень понравилось выступление.

Международный Фестиваль Детских театров в Сербии проходит ежегодно в городе Суботица. В этом году в конкурсе участвовали представители 15 стран: Китая, России, Кореи, Польши, Италии, Германии, Венгрии и других.