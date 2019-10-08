​Жительница Сургута украла около 40 миллионов рублей, обманув больше 20 югорчан

Сургутянка, ранее уже судимая за имущественные преступления, обманула 25 жителей Сургута и Сургутского района, в результате чего получила не менее 40 миллионов рублей.

В ходе следствия выяснилось, что девушка, представляясь сотрудницей городской Администрации предлагала людям купить жилье по привлекательной цене. Пострадавшие же, надеясь приобрести квартиры по низкой стоимости, отдавали злоумышленнице миллионы рублей, но процедура оформления документов затягивалась, поскольку женщина каждый раз придумывала различные причины срыва сделки.

Отметим, что сургутянка обманула не только жителей Югры, но и жителей ЯНАО, Челябинской и Тюменской областей.

«В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий девушка была задержана сотрудниками УМВД России по г. Екатеринбургу при получении денежных средств у заявителя», — отметили в УМВД по Югре.

Против злоумышленницы сразу в нескольких регионах России возбуждены уголовные дела по факту мошенничества.