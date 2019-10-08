16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  64,8672   EUR  71,2372  

​Жительница Сургута украла около 40 миллионов рублей, обманув больше 20 югорчан

Сургутянка, ранее уже судимая за имущественные преступления, обманула 25 жителей Сургута и Сургутского района, в результате чего получила не менее 40 миллионов рублей.

В ходе следствия выяснилось, что девушка, представляясь сотрудницей городской Администрации предлагала людям купить жилье по привлекательной цене. Пострадавшие же, надеясь приобрести квартиры по низкой стоимости, отдавали злоумышленнице миллионы рублей, но процедура оформления документов затягивалась, поскольку женщина каждый раз придумывала различные причины срыва сделки.

Отметим, что сургутянка обманула не только жителей Югры, но и жителей ЯНАО, Челябинской и Тюменской областей.

«В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий девушка была задержана сотрудниками УМВД России по г. Екатеринбургу при получении денежных средств у заявителя», — отметили в УМВД по Югре.

Против злоумышленницы сразу в нескольких регионах России возбуждены уголовные дела по факту мошенничества.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 14:36, просмотров: 247, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​Депутаты Сургута раскритиковали концессию теплосетей. Это значит, что её не будет? Пять вопросов о сложившейся ситуации

​Депутаты Сургута раскритиковали концессию теплосетей. Это значит, что её не будет? Пять вопросов о сложившейся ситуации
Дмитрий Щеглов Сегодня в 17:03
178 0
​Год театра – нефтяникам!

​Год театра – нефтяникам!
20 октября во дворце искусств «Нефтяник» состоится премьера спектакля «Нефть – на кончике долота»
Анна Смирнова Сегодня в 10:02
423 0
В нынешнем виде концессия теплосетей для Сургута бессмысленна

В нынешнем виде концессия теплосетей для Сургута бессмысленна
Алексей Кучин, депутат думы Сургута 07 октября в 11:50
1673 6
Остается пока только мечтать о подобном в Сургуте

Остается пока только мечтать о подобном в Сургуте
​Этот пост о том, куда и как необходимо инвестировать деньги государству совместно с бизнесом
Дмитрий Филиппов, директор ледовой арены «Титан» 06 октября в 22:36
3155 1
Если депутаты выступят на стороне жителей города против концессии — то это хоть шерсти клок

Если депутаты выступят на стороне жителей города против концессии — то это хоть шерсти клок
Сергей Бражников, читатель siapress.ru 06 октября в 16:23
1212 20
Дорогие педагоги, хочу пожелать вам сохранять ваше особое положение в обществе, основанное на ваших заслугах и нашем уважении

Дорогие педагоги, хочу пожелать вам сохранять ваше особое положение в обществе, основанное на ваших заслугах и нашем уважении
Андрей Трубецкой, глава Сургутского района 05 октября в 11:17
845 0
Вы посвятили свою жизнь благородной профессии – сеять разумное, доброе, вечное в подрастающих умах и сердцах

Вы посвятили свою жизнь благородной профессии – сеять разумное, доброе, вечное в подрастающих умах и сердцах
Анатолий Сименяк, председатель думы Сургутского района 05 октября в 10:50
765 0
Трудно переоценить значение личности учителя в жизни каждого человека

Трудно переоценить значение личности учителя в жизни каждого человека
Надежда Красноярова, председатель думы Сургута 05 октября в 10:25
766 0
​Современный педагог не только учит детей, но и сам учится у них

​Современный педагог не только учит детей, но и сам учится у них
Ирина Урванцева, депутат думы ХМАО-Югры 05 октября в 10:09
850 1
Сегодня в школах, лицеях и гимназиях трудится более трех тысяч педагогических работников, безгранично преданных своему делу

Сегодня в школах, лицеях и гимназиях трудится более трех тысяч педагогических работников, безгранично преданных своему делу
Вадим Шувалов, глава Сургута 05 октября в 09:49
687 0
«В учениках я вижу своё продолжение»: Учитель года-2018 Людмила Коренюгина — о своей работе, конкурсе и сургутских учителях

«В учениках я вижу своё продолжение»: Учитель года-2018 Людмила Коренюгина — о своей работе, конкурсе и сургутских учителях
Алёна Кожевова 04 октября в 19:59
1058 1
​Подрядчик, который устанавливает в Сургуте новые остановки, четыре из них продал на стороне

​Подрядчик, который устанавливает в Сургуте новые остановки, четыре из них продал на стороне
Анастасия Семихатских 04 октября в 14:12
3408 1
​Старая история с позитивным концом!

​Старая история с позитивным концом!
В районе ж/д города Сургута возле спортивного комплекса «Локомотив» на пешеходной дорожке с незапамятных времен была лужа. Железнодорожники ее убрали
Сергей Васин, депутат думы Сургута 04 октября в 11:25
848 7
От уклонения до ареста: как добиться алиментов на ребенка, если второй родитель совсем не хочет их платить?

От уклонения до ареста: как добиться алиментов на ребенка, если второй родитель совсем не хочет их платить?

Гор Есаян 04 октября в 10:33
582 0
Дмитрий Щеглов

​Как у вас отобрали доходы
Вы ждете полгода, и потом вам говорят: «Знаете, а мы не будем платить, передумали». Вы идете в суд, где благополучно проигрываете. Потому что эта компания, как выясняется, не проигрывает суды в России. И вы разорены
Дмитрий Щеглов 03 октября в 18:27
1780 28
В России бизнес платит массу различных сборов. Если часть из них станет налогами — это скорее будет благом

В России бизнес платит массу различных сборов. Если часть из них станет налогами — это скорее будет благом
Сейчас подобные сборы фактически являются ведомственными, и отдельные органы власти могут их свободно менять, например, увеличивать в любой момент
Игорь Николаев, экономист 03 октября в 13:28
777 2
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2018.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Щеглов Дмитрий Николаевич
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика