Крупнейший торговый центр Сургута продали столичным бизнесменам

Сургутскую «Ауру» и подобный центр в Ярославле выкупил российский девелопер «MallTech» у турецкой компании «Renaissance Development», сообщает издательство «Коммерсантъ».

Покупку ТРЦ в Сургуте назвали выгодной, и это не случайно: «Аура» расположена на одном из въездов в город, а вокруг находится зона активного строительства жилых домов. Кроме того, «Аура» приносит стабильный высокий доход за счет большой посещаемости – здесь отдыхают и совершают покупки не только сургутяне, но и жители ближних городов. В комментариях «Ъ» аналитик оценил стоимость югорской «Ауры» в 3,3–3,7 млрд. рублей.

Как отмечают эксперты «Ъ», ТРЦ уже давно зарекомендовал себя на торговом рынке регионов, но есть множество сдерживающих факторов. Среди них: устаревшие планировочные решения (например, крупные площади для якорных арендаторов), а также малые доходы жителей регионов.

Представители ТРЦ «Аура» в Сургуте не стали комментировать СИА-ПРЕСС информацию о смене владельца.

Компании «MallTech» отказалась давать комментарий корреспонденту СИА-ПРЕСС.

О компании «MallTech» на данный момент известно, что она появилась на российском рынке коммерческой недвижимости в 2004 году. Помимо сургутской «Ауры» деволопер владеет ТРЦ «Планета» в Красноярске, Уфе и Новокузнецке и ТРК «ЛЕТО» в Санкт-Петербурге. В 2013 году компания приобрела «Ауру» в Новосибирске, самый крупный из трех ТРЦ сети.