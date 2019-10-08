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Крупнейший торговый центр Сургута продали столичным бизнесменам

Сургутскую «Ауру» и подобный центр в Ярославле выкупил российский девелопер «MallTech» у турецкой компании «Renaissance Development», сообщает издательство «Коммерсантъ».

Покупку ТРЦ в Сургуте назвали выгодной, и это не случайно: «Аура» расположена на одном из въездов в город, а вокруг находится зона активного строительства жилых домов. Кроме того, «Аура» приносит стабильный высокий доход за счет большой посещаемости – здесь отдыхают и совершают покупки не только сургутяне, но и жители ближних городов. В комментариях «Ъ» аналитик оценил стоимость югорской «Ауры» в 3,3–3,7 млрд. рублей.

Как отмечают эксперты «Ъ», ТРЦ уже давно зарекомендовал себя на торговом рынке регионов, но есть множество сдерживающих факторов. Среди них: устаревшие планировочные решения (например, крупные площади для якорных арендаторов), а также малые доходы жителей регионов.

Представители ТРЦ «Аура» в Сургуте не стали комментировать СИА-ПРЕСС информацию о смене владельца.

Компании «MallTech» отказалась давать комментарий корреспонденту СИА-ПРЕСС.

О компании «MallTech» на данный момент известно, что она появилась на российском рынке коммерческой недвижимости в 2004 году. Помимо сургутской «Ауры» деволопер владеет ТРЦ «Планета» в Красноярске, Уфе и Новокузнецке и ТРК «ЛЕТО» в Санкт-Петербурге. В 2013 году компания приобрела «Ауру» в Новосибирске, самый крупный из трех ТРЦ сети.


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Сегодня в 13:16, просмотров: 2262, комментариев: 1


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Комментарии:
Dochimacho
не нравится
Сегодня в 15:25
Да, была эта информация. Бывший владелец вроде как получает частично отлату пакетом акций нового владельца.

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