ПНД в Сургуте проводит День открытых дверей

В Сургуте 10 октября в амбулаторном психотерапевтическом отделении Сургутской клинической психоневрологической больницы все желающие смогут получить консультации по вопросам своего психического здоровья.

В этот день прием будут вести клинические психологи и психотерапевты, которые работают только со взрослым населением, но также с детьми и подростками.

Прием граждан запланирован с 9 до 17 часов в порядке живой очереди. Примерное время консультации составит около 30 минут.

Как отмечают сотрудники больницы, главная цель Дня открытых дверей - сделать психологическую помощь доступной для жителей города. А также показать сургутянам, что можно без волнения обратиться в медицинское учреждение для решения своих психологических проблем.