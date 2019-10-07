В Сургуте в парке «За Саймой» начнётся масштабное строительство: место отдыха горожан ждёт реновация

В администрации города подвели итоги голосования за проект благоустройства общественных территорий, которое проходило с 6 сентября по 6 октября.

Всего в Сургуте в опросе приняли участие 9104 человека. Таким образом город не дотянул до показателя в восемь процентов населения, который рекомендован Минстроем при проведении рейтингового голосования. В администрации считают, что количество участников могло быть и больше, если бы не сложная процедура регистрации при электронном волеизъявлении.

«Администрация города выполнила все свои обязательства по информированию горожан. Ни один десяток анонсов и объявлений были на радио, телевидении и социальных сетях. Горожане столкнулись со сложностями при голосовании: множество ссылок, переходов. Все замечания мы отправили разработчику портала», – сообщил заместитель начальника управления по природопользованию и экологии администрации города Наиль Шарипов.

В то же время сургутяне оказались в три раза активнее, чем жители других муниципалитетов округа. Для сравнения – в целом по Югре за проекты благоустройства в разных городах проголосовало около 12 тысяч жителей. То есть доля сургутян в числе проголосовавших по всему региону составила 75 процентов.

Из пяти предложенных проектов наибольшее количество голосов – 72 процента – набрала концепция эко-парка «За Саймой». Согласно проекту, здесь наконец-то появится ботанический сад, бассейн под открытым небом, зеленый лабиринт и смотровая площадка. для любителей активного отдыха предусмотрены лыжная трасса, велодорожки и сеть прогулочных тропинок. Работы по реновации парка «За Саймой» планируют начать в 2020 году.

Решение о выделении средств на реализацию проекта федеральное министерство финансов и правительство Югры примут в конце этого года, во время утверждения параметров бюджетов.