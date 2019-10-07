​Сургутяне обеспокоены безопасностью детей из-за раннего вывоза мусора во дворах

В Сургуте жильцы многоквартирных домов стали замечать вывоз мусора в период с 07:00 до 08:00 утра. В связи с чем, сейчас, в социальных сетях все чаще можно встретить жалобы сургутян, обеспокоенных такой ситуацией.

«Время 7:30 утра, во дворе дома пр. Ленина 24/3, между машинами пытается проехать мусоровоз. На нем написано наименование компании «Чистый город». И как так? Дети в это время выходят в школу, около соседнего подъезда стоял ребёнок, ждал пока машина проедет, потому что двор довольно узкий. Вроде решили время с вывозом мусорных контейнеров?» — пишет сургутянка Наталья Афанасьева на городском портале «Твой Сургут».

Подобную картину можно встретить в разных районах города.

Напомним, что в сентябре глава города Вадим Шувалов на своей странице «Вконтакте» сообщил, что администрация Сургута и региональный оператор «Югра-Экология» приняли решение, что вывоз мусора во дворах будет ежедневно приостанавливаться с 07:00 до 08:00, а также в обеденное время с 13:00 до 14:00.

В разговоре с СИА-ПРЕСС представители регоператора подтвердили, что у них есть договоренность с администрацией города, однако она касается только территорий, прилегающих к детским садам и школам.

«Мы отправляли нашим операторам по городу Сургуту письма с просьбой по мере возможности не осуществлять вывоз ТБО с таких территорий. Мы получили ответ, что организации готовы с 7 до 8 утра объезжать детсады и школы, однако с жилыми дворами все сложнее. У операторов возникают вопросы связанные с неясностью оплаты труда в неурочное время, поскольку работникам придется осуществлять уборку территории в другой временной отрезок», — рассказали СИА-ПРЕСС в «Югра-Экология».

В компании также отметили, что в случае выявления нарушения работы организаций по вывозу мусора, сургутяне могут оставлять свои заявки в call-центре регоператора «Югра-Экология» по номеру +7 (800) 222-11-86, а также +7(3467)31-76-40.