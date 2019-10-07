​По Белому Яру гулял беспризорный львенок

Жители Сургутского района сообщили о том, что видели в поселке Белый Яр маленького льва. Его прогулка попала на камеру очевидцев, которые разместили видео в соцсетях.

Портал СИА-ПРЕСС связался с начальником управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Сургутского района Аллой Вавилиной, которая сообщила, что инцидент произошел на сегодня, а накануне: «Львенка видели вчера, в воскресенье. Ориентировочно в 16:30 возле стадиона. Очевидцы звонили в полицию, но хозяева львенка приехали раньше и забрали его. Поэтому установить лица владельцев животного не удалось».